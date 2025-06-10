Відбувся другий етап обміну полоненими, повернулися поранені воїни – фото, відео

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна та Росія 10 червня провели другий етап обміну полоненими, домовленість про який була досягнута на другій зустрічі у Стамбулі. Україна повернула тяжкохворих і важкопоранених військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", – повідомив президент.

За його словами, в Україну повернулися воїни з різних складників Сил оборони та безпеки України, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.

За даними штабу, всі звільнені військові мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностовано гепатит і туберкульоз.

Повернуті захисники будуть відправлені до медичних центрів для проходження обстежень і подальшого лікування й медичної реабілітації.

Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

"Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну", – зазначили у штабі.

Координаційний штаб повідомив, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram