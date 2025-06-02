Пропаганда поширює "меморандум", який РФ нібито надала Україні у Стамбулі: що в ньому

Диктатор РФ Володимир Путін та його радник Володимир Мединський (Ілюстративне фото 2018 року: EPA)

Російська пропаганда поширює текст "меморандуму", котрий, як стверджується, делегація РФ передала Україні у Стамбулі. У тексті знову територіальні претензії та інші зазіхання Москви.

РФ називає свої радикальні вимоги до України "основними параметрами остаточного врегулювання". Ось їх перелік:

→ міжнародно-правове визнання окупованих територій та вивід українських військ з областей, які Москва незаконно вписала до конституції;

→ нейтралітет України - заборона на вступ до військових союзів або коаліцій та на будь-яку військову діяльність третіх країн на її території (включно з розміщенням контингентів);

→ визнання України як держави, що не володіє ядерною зброєю, і відмова від її розробки, виробництва та придбання (Україна і так має неядерний статус. - Ред.);

→ обмеження чисельності ЗСУ та інших військових формувань України за видами і системами озброєнь, встановленими "на підставі взаємних домовленостей";

→ вимоги забезпечити "права" для російськомовних та росіян, традиційні тези про заборону "героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму... включно з русофобією", а також зняття обмежень щодо Московського патріархату;

→ відмова від взаємних претензій у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;

→ розв'язання комплексу питань, пов'язаних із возз'єднанням сімей та переміщеними особами;

→ забезпечення прав і свобод, а також умов ведення економічної діяльності російських фізичних і юридичних осіб в Україні;

→ поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин (включно з газовим транзитом), транспортного та іншого сполучення, зокрема з третіми державами.

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