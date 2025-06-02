Пропаганда поширює "меморандум", який РФ нібито надала Україні у Стамбулі: що в ньому
Російська пропаганда поширює текст "меморандуму", котрий, як стверджується, делегація РФ передала Україні у Стамбулі. У тексті знову територіальні претензії та інші зазіхання Москви.
РФ називає свої радикальні вимоги до України "основними параметрами остаточного врегулювання". Ось їх перелік:
→ міжнародно-правове визнання окупованих територій та вивід українських військ з областей, які Москва незаконно вписала до конституції;
→ нейтралітет України - заборона на вступ до військових союзів або коаліцій та на будь-яку військову діяльність третіх країн на її території (включно з розміщенням контингентів);
→ визнання України як держави, що не володіє ядерною зброєю, і відмова від її розробки, виробництва та придбання (Україна і так має неядерний статус. - Ред.);
→ обмеження чисельності ЗСУ та інших військових формувань України за видами і системами озброєнь, встановленими "на підставі взаємних домовленостей";
→ вимоги забезпечити "права" для російськомовних та росіян, традиційні тези про заборону "героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму... включно з русофобією", а також зняття обмежень щодо Московського патріархату;
→ відмова від взаємних претензій у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;
→ розв'язання комплексу питань, пов'язаних із возз'єднанням сімей та переміщеними особами;
→ забезпечення прав і свобод, а також умов ведення економічної діяльності російських фізичних і юридичних осіб в Україні;
→ поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин (включно з газовим транзитом), транспортного та іншого сполучення, зокрема з третіми державами.
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