На зустрічі у Стамбулі РФ не прийняла пропозиції України

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

На переговорах у Стамбулі Росія відмовилася від безумовного припинення вогню попри пропозиції України. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця після завершення зустрічі.

Як повідомив Кислиця, під час зустрічі українська сторона ще раз запропонувала представникам РФ безумовне припинення вогню, але отримала відмову.

"Президент США пропонував безумовне припинення вогню, це обговорювалося з американською делегацією. Наша делегація все це повторно висловила, але пропозиції не були прийняті російською стороною", – сказав він.

Втім, за словами Кислиці, делегації "обмінялися документами" та дійшли висновку, що питання розглядатимуть "експерти".

Заступник міністра МЗС додав, що російська сторона проти залучення США до переговорного процесу, що не влаштовує Україну.

"США відіграють дуже велику роль і є важливим гарантом довіри. Задля забезпечення довгострокової архітектури безпеки у Європі Сполучені Штати мають бути залучені. Якщо ні, то про довгостроковість не можна говорити", – заявив він.