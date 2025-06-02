Україна та РФ погодили попередні терміни й механізми нового обміну полоненими – Скібіцький

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Під час переговорів 2 червня у Стамбулі Україна та Росія домовилися щодо нового обміну полоненими, зокрема узгоджено терміни й механізми. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що вдалося домовитися про обмін у форматі "всіх на всіх" щодо двох категорій. Як розповідав раніше міністр оборони Рустем Умєров, йдеться про людей до 25 років та тяжкохворих.

"Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. Й попереду нас чекає тяжка робота, тому що потрібно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", – сказав Скібіцький.