Україна та РФ погодили попередні терміни й механізми нового обміну полоненими – Скібіцький
Під час переговорів 2 червня у Стамбулі Україна та Росія домовилися щодо нового обміну полоненими, зокрема узгоджено терміни й механізми. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
Він зазначив, що вдалося домовитися про обмін у форматі "всіх на всіх" щодо двох категорій. Як розповідав раніше міністр оборони Рустем Умєров, йдеться про людей до 25 років та тяжкохворих.
"Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. Й попереду нас чекає тяжка робота, тому що потрібно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", – сказав Скібіцький.
- 2 червня глава ОП Єрмак заявив, що Україна передала Росії список дітей, яких вона має повернути.
- Того самого дня Зеленський сказав, що під час другого раунду переговорів Росія та Україна домовилися про новий обмін військовополоненими.