Украина и РФ согласовали предварительные сроки и механизмы нового обмена пленными – ГУР

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

В ходе переговоров 2 июня в Стамбуле Украина и Россия договорились о новом обмене пленными, в частности согласованы сроки и механизмы. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что удалось договориться об обмене в формате "всех на всех" по двум категориям. Как рассказывал ранее министр обороны Рустем Умеров, речь идет о людях до 25 лет и тяжелобольных.

"Мы согласовали механизмы, мы определили предварительные сроки именно этого обмена. И впереди нас ждет тяжелая работа, потому что предстоит много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть", – сказал Скибицкий.