Украина и РФ согласовали предварительные сроки и механизмы нового обмена пленными – ГУР
В ходе переговоров 2 июня в Стамбуле Украина и Россия договорились о новом обмене пленными, в частности согласованы сроки и механизмы. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что удалось договориться об обмене в формате "всех на всех" по двум категориям. Как рассказывал ранее министр обороны Рустем Умеров, речь идет о людях до 25 лет и тяжелобольных.
"Мы согласовали механизмы, мы определили предварительные сроки именно этого обмена. И впереди нас ждет тяжелая работа, потому что предстоит много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть", – сказал Скибицкий.
- 2 июня глава ОП Ермак заявил, что Украина передала России список детей, которых она должна вернуть.
- В тот же день Зеленский сказал, что во время второго раунда переговоров Россия и Украина договорились о новом обмене военнопленными.