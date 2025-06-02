На встрече в Стамбуле РФ не приняла предложения Украины

Сергей Кислица (Фото: EPA)

На переговорах в Стамбуле Россия отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по завершении встречи.

Как сообщил Кислица, во время встречи украинская сторона еще раз предложила представителям РФ безусловное прекращение огня, но получила отказ.

"Президент США предлагал безусловное прекращение огня, это обсуждалось с американской делегацией. Наша делегация все это повторно высказала, но предложения не были приняты российской стороной", – сказал он.

Впрочем, по словам Кислицы, делегации "обменялись документами" и пришли к выводу, что вопрос продолжат рассматривать "эксперты".

Замминистра МИД добавил, что российская сторона против привлечения США к переговорному процессу, что не устраивает Украину.

"США играют очень большую роль и являются важным гарантом доверия. Для обеспечения долгосрочной архитектуры безопасности в Европе Соединенные Штаты должны быть привлечены. Если нет, то о долгосрочности нельзя говорить", – заявил он.