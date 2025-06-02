Мединський заявив, що буде тимчасове перемир'я на окремих ділянках фронту, аби забрати тіла

Українська сторона поки цього не підтверджувала

Володимир Мединський (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що під час зустрічі у Стамбулі Київ та Москва домовились про тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту, аби можна було забрати тіла загиблих.

Мединський стверджує, що сторони домовились про перемир'я "на два-три дні" на окремих ділянках фронту, аби командири могли забрати тіла своїх солдатів.

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Чиновник РФ заявив, що українські військові обіцяли "найближчим часом" пропрацювати таку пропозицію.

LIGA.net звернулась по коментар до речників Міністерства закордонних справ та глави української делегації Рустема Умєрова. Раніше Україна не повідомляла про таку домовленість.