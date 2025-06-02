Мединський заявив, що буде тимчасове перемир'я на окремих ділянках фронту, аби забрати тіла
Глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що під час зустрічі у Стамбулі Київ та Москва домовились про тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту, аби можна було забрати тіла загиблих.
Мединський стверджує, що сторони домовились про перемир'я "на два-три дні" на окремих ділянках фронту, аби командири могли забрати тіла своїх солдатів.
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Чиновник РФ заявив, що українські військові обіцяли "найближчим часом" пропрацювати таку пропозицію.
LIGA.net звернулась по коментар до речників Міністерства закордонних справ та глави української делегації Рустема Умєрова. Раніше Україна не повідомляла про таку домовленість.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовились провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обидвох сторін.
- Водночас Москва знову відмовилася від безумовного припинення вогню попри пропозиції Києва.
- Також РФ нарешті передала Україні обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Київ надав Москві такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.
- Глава ОП Єрмак повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі Україна передала Росії список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути. Глава російської делегації вже встиг "відзначитися" цинічною заявою з цього приводу.