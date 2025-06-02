Мединский заявил, что будет временное перемирие на отдельных участках, чтобы забрать тела
Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что во время встречи в Стамбуле Киев и Москва договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.
Мединский утверждает, что стороны договорились о перемирии "на два-три дня" на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.
Чиновник РФ заявил, что украинские военные обещали "в ближайшее время" проработать такое предложение.
LIGA.net обратилась за комментариями к представителям Министерства иностранных дел и главы украинской делегации Рустема Умерова. Ранее Украина не сообщала о такой договоренности.
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть более часа, в ходе которых Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- В то же время Москва снова отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Киева.
- Также РФ наконец передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Киев предоставил Москве такой документ раньше времени. Стороны будут изучать меморандумы друг другу неделю.
- Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть. Глава российской делегации уже успел "отличиться" циничным заявлением по этому поводу.