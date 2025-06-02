Мединский заявил, что будет временное перемирие на отдельных участках, чтобы забрать тела

Украинская сторона пока это не подтверждала

Владимир Мединский (Фото: TOLGA BOZOGLU/EPA)

Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что во время встречи в Стамбуле Киев и Москва договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.

Мединский утверждает, что стороны договорились о перемирии "на два-три дня" на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.

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Чиновник РФ заявил, что украинские военные обещали "в ближайшее время" проработать такое предложение.

LIGA.net обратилась за комментариями к представителям Министерства иностранных дел и главы украинской делегации Рустема Умерова. Ранее Украина не сообщала о такой договоренности.