Зеленский: РФ придумала прекращение огня на три дня, чтобы отсрочить санкции США
Россия предлагает прекращение огня на два-три дня для обмена телами военных, а также обмена военнопленными не ради мирного процесса, а для отсрочки санкций США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что идет пятый месяц, как США призвали к полному прекращению огня, а Украина поддержала это предложение. Россия отказывается и предлагает кратковременную паузу для процесса, который и так постоянно происходит на фронте.
"Не того уровня люди, они [российская делегация] даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются телами своих убитых. Это просто происходит, и все понимают, что во время обмена никто не стреляет. Это важные моменты, но это выполняется на техническом уровне, для этого не нужно собираться президентам", – сказал он.
По словам Зеленского, своими предложениями россияне пытаются создать впечатление, что готовы к диалогу и прекращению огня.
"Это неправда, они не готовы. То, о чем они говорят, – это не прекращение огня, потому что в этот момент на других участок продолжается война и атаки на гражданских", – подчеркнул он.
Зеленский считает, что, используя желание Украины вернуть пленных и тела павших, Россия пытается отсрочить санкции США.
"Они понимают, что нам нужен обмен, и этим кормят американцев, чтобы они не вводили санкции", – заявил президент.
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть больше часа, в их ходе Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и телами погибших.
- Также Москва наконец-то передала Киеву обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Украина предоставила РФ такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг другу неделю.
- Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.
- Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что во время встречи в Стамбуле Киев и Москва договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.