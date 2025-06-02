Зеленский: РФ придумала прекращение огня на три дня, чтобы отсрочить санкции США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия предлагает прекращение огня на два-три дня для обмена телами военных, а также обмена военнопленными не ради мирного процесса, а для отсрочки санкций США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что идет пятый месяц, как США призвали к полному прекращению огня, а Украина поддержала это предложение. Россия отказывается и предлагает кратковременную паузу для процесса, который и так постоянно происходит на фронте.

"Не того уровня люди, они [российская делегация] даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются телами своих убитых. Это просто происходит, и все понимают, что во время обмена никто не стреляет. Это важные моменты, но это выполняется на техническом уровне, для этого не нужно собираться президентам", – сказал он.

По словам Зеленского, своими предложениями россияне пытаются создать впечатление, что готовы к диалогу и прекращению огня.

"Это неправда, они не готовы. То, о чем они говорят, – это не прекращение огня, потому что в этот момент на других участок продолжается война и атаки на гражданских", – подчеркнул он.

Зеленский считает, что, используя желание Украины вернуть пленных и тела павших, Россия пытается отсрочить санкции США.

"Они понимают, что нам нужен обмен, и этим кормят американцев, чтобы они не вводили санкции", – заявил президент.