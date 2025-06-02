Украина предложила РФ новую встречу в Стамбуле уже в июне

Переговоры могут пройти в промежутке с 20 по 30 июня

Украинская делегация в Стамбуле (Фото: TOLGA BOZOGLU/EPA)

Украина предложила России провести третий раунд переговоров в Стамбуле уже в этом месяце, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в ходе пресс-конференции.

"Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца с 20 по 30 июня", – рассказал чиновник.

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По словам Умерова, это "крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе".