Украина предложила РФ новую встречу в Стамбуле уже в июне
Украина предложила России провести третий раунд переговоров в Стамбуле уже в этом месяце, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в ходе пресс-конференции.
"Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца с 20 по 30 июня", – рассказал чиновник.
По словам Умерова, это "крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе".
- Новые Стамбульские переговоры длились чуть более часа, во время них Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и телами погибших.
- Также Москва наконец-то передала Киеву обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Украина предоставила РФ такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг друга неделю.
- Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.