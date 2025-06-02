Україна запропонувала РФ нову зустріч у Стамбулі вже у червні

Переговори можуть відбутися у проміжку з 20 по 30 червня

Українська делегація у Стамбулі (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Україна запропонувала Росії провести третій раунд переговорів у Стамбулі вже цього місяця, повідомив глава української делегації Рустем Умєров під час пресконференції.

"Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня", – розповів посадовець.

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За словами Умєрова, це "вкрай важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі".