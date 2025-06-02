Україна запропонувала РФ нову зустріч у Стамбулі вже у червні
Україна запропонувала Росії провести третій раунд переговорів у Стамбулі вже цього місяця, повідомив глава української делегації Рустем Умєров під час пресконференції.
"Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня", – розповів посадовець.
Читайте також
За словами Умєрова, це "вкрай важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі".
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовились провести новий обмін полоненими та тілами загиблих.
- Також Москва нарешті передала Києву обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Україна надала РФ такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.
- Глава ОП Єрмак повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі Україна передала Росії список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.