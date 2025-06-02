У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та РФ разом із Туреччиною

На переговорах обговорять можливу зустріч Зеленського та Путіна

Українська делегація на переговорах (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Зустріч відбувається у палаці Чираган під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. Вона мала розпочатися о 13:00, але стартувала близько 15:00.

Глава МЗС виступив із промовою на відкритті тристоронньої зустрічі. Він зазначив, що за дорученням президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана він відвідав Москву та Київ у рамках підготовки до нового етапу переговорів.

"На сьогоднішній зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін. А також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив і підготовку щодо лідерів", – повідомив Фідан.