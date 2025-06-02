У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та РФ разом із Туреччиною
У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Зустріч відбувається у палаці Чираган під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. Вона мала розпочатися о 13:00, але стартувала близько 15:00.
Глава МЗС виступив із промовою на відкритті тристоронньої зустрічі. Він зазначив, що за дорученням президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана він відвідав Москву та Київ у рамках підготовки до нового етапу переговорів.
"На сьогоднішній зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін. А також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив і підготовку щодо лідерів", – повідомив Фідан.
- Вдень 1 червня Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі, та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. Згодом президент опублікував склад української групи на перемовинах.
- Ввечері того ж дня російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.
- 2 червня українська делегація у Стамбулі зустрілася з представниками Німеччини, Італії та Британії.
- Глава МЗС Німеччини заявив, що переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом у війні РФ проти України.