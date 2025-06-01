У Москві заявили, що їхня делегація вже вирушила до Стамбулу
Російська делегація вилетіла до Стамбулу на переговори з Україною, що мають відбутися 2 червня, заявляють пропагандистські ресурси окупантів РИА Новости і ТАСС з посиланням на джерела.
За їх даними, представники окупантів вже вирушили до Туреччини.
Згодом пропагандисти синхронно написали з посиланням на джерело у турецькому Міністерстві закордонних справ, що перемовини плануються на 13:00 2 червня у палаці Чираган у Стамбулі. Попередні переговори 16 травня відбувалися в палаці Долмабахче.
Офіційно країна-агресор та Туреччина ще не підтверджували ці дані. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Володимир Мединський.
Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах в Стамбулі та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. На чолі делегації знову буде міністр оборони Рустем Умєров.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але досі цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- Україна послідовно наголошувала, що для проведення змістовної зустрічі їй необхідно завчасно отримати "меморандум" від Росії, тим часом країна-агресорка хоче показати документ безпосередньо на зустрічі.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.