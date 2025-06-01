У Москві заявили, що їхня делегація вже вирушила до Стамбулу

Пропагандисти стверджують, що на цей раз переговори проходитимуть в іншому палаці

Володимир Мединський та російські представники під час попередніх переговорів (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Російська делегація вилетіла до Стамбулу на переговори з Україною, що мають відбутися 2 червня, заявляють пропагандистські ресурси окупантів РИА Новости і ТАСС з посиланням на джерела.

За їх даними, представники окупантів вже вирушили до Туреччини.

Читайте також Якими є наслідки і перспективи стамбульських переговорів та у чому їхня парадоксальність

Згодом пропагандисти синхронно написали з посиланням на джерело у турецькому Міністерстві закордонних справ, що перемовини плануються на 13:00 2 червня у палаці Чираган у Стамбулі. Попередні переговори 16 травня відбувалися в палаці Долмабахче.

Офіційно країна-агресор та Туреччина ще не підтверджували ці дані. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах в Стамбулі та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. На чолі делегації знову буде міністр оборони Рустем Умєров.