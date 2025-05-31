В України та світу досі немає чіткої інформації, з чим Росія хоче їхати до Стамбула – Зеленський

За словами президента, поки що "це виглядає не дуже серйозно"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів — також немає та в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно", – заявив глава держави.

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Зеленський зазначив, що обговорював це під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 30 травня: "Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти".

Глава держави вважає, що саме такою має бути порядок денний зустрічей й зауважив, що Україна вже надала свою позицію щодо кроків до перемир'я.

Президент зауважив, що Україна сподівається на рішучість США у питанні санкцій, щоб допомогти миру: "Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми".

Також Зеленський повідомив, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами у Європі та Штатах, зауваживши, що "фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою".

"Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти "Групи семи" і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо з усіма, хто може посилити санкції проти Росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру", – підсумував глава держави.