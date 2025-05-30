Зеленський поговорив з Ердоганом, мають однакове бачення результатів зустрічі у Стамбулі

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої йшлося про переговори України та Росії у Стамбулі. Обговорювали як результати минулої зустрічі, так і плани щодо наступних. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зазначається, що під час обговорення переговорів у Стамбулі, що відбулися 16 травня, йшлося про необхідність припинення вогню для досягнення миру.

"Обмін полоненими – важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинно бути припинення вогню для подальшого руху до миру, треба зупинити вбивства людей", – наголосив Зеленський.

Далі президенти обговорили умови, за яких Україна готова взяти участь у другій зустрічі у Стамбулі, яка може відбутися 2 червня.

"Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою", – повідомив президент.

За словами Зеленського, він також обговорив з турецьким колегою можливість організації чотиристоронніх переговорів на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.

Зеленський подякував президенту Туреччини за кроки та ідеї, які "можуть дати необхідний результат", та подякував за послідовну позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.