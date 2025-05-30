Зеленский поговорил с Эрдоганом, имеют одинаковое видение результатов встречи в Стамбуле

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого речь шла о переговорах Украины и России в Стамбуле. Обсуждали как результаты прошедшей встречи, так и планы по поводу последующих. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Отмечается, что при состоявшихся 16 мая обсуждениях переговоров в Стамбуле речь шла о необходимости прекращения огня для достижения мира.

"Обмен пленными – важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения в мир, нужно остановить убийства людей", – подчеркнул Зеленский.

Затем президенты обсудили условия, при которых Украина готова принять участие во второй встрече в Стамбуле. Встреча может состояться 2 июня.

"Одинаково видим, что эта встреча не может и не должна быть пуста", – сообщил президент.

По словам Зеленского, он обсудил с турецким коллегой возможность организации четырехсторонних переговоров на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Зеленский поблагодарил президента Турции за шаги и идеи, которые "могут дать необходимый результат", и поблагодарил за последовательную позицию поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.