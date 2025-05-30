Зеленский поговорил с Эрдоганом, имеют одинаковое видение результатов встречи в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого речь шла о переговорах Украины и России в Стамбуле. Обсуждали как результаты прошедшей встречи, так и планы по поводу последующих. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Отмечается, что при состоявшихся 16 мая обсуждениях переговоров в Стамбуле речь шла о необходимости прекращения огня для достижения мира.
"Обмен пленными – важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения в мир, нужно остановить убийства людей", – подчеркнул Зеленский.
Затем президенты обсудили условия, при которых Украина готова принять участие во второй встрече в Стамбуле. Встреча может состояться 2 июня.
"Одинаково видим, что эта встреча не может и не должна быть пуста", – сообщил президент.
По словам Зеленского, он обсудил с турецким коллегой возможность организации четырехсторонних переговоров на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.
Зеленский поблагодарил президента Турции за шаги и идеи, которые "могут дать необходимый результат", и поблагодарил за последовательную позицию поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.
- 30 мая Зеленский в ходе встречи с Фиданом констатировал, что так называемого меморандума РФ никто не видел.