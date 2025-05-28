Умеров: Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум"

У российской стороны еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать Киеву свой документ, заявил министр обороны

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Украина не против встреч с российской делегацией по урегулированию войны и ожидает от Москвы так называемого меморандума. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, для развития встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

"К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Но давление сработало", — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что после жестких заявлений президента США Дональда Трампа, европейских лидеров, президента Владимира Зеленского, доказавших, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа.

Министр отметил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, отражающий украинскую позицию, и россияне его уже получили.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", — подчеркнул Умеров.

В то же время он подчеркнул, что у российской стороны еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать Киеву для обработки свой документ.

"Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны приносить результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена", — заявил глава Минобороны.

Он напомнил, что российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена пленными. Министр призвал РФ немедленно выполнить это обещание и прекратить попытку сделать встречу деструктивной.

28 мая президент Зеленский заявил, что Умеров звонил Мединскому, чтобы узнать, когда Москва покажет так называемый меморандум. Россияне тогда сказали: "Будет, будет".

В тот же день Мединский сказал, что якобы позвонил Умерову и предложил "точное время и место встречи для обмена меморандумами". В то же время Лавров предложил провести переговоры 2 июня в Стамбуле.