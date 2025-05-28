Зеленский о придирчивости России в выборе площадок для переговоров: Просто тянет время

Украинский президент убежден, что заставить Россию "хоть что-то" делать в направлении мира может вынудить только коллективное давление

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Отказываясь от переговоров на тех или иных площадках, Россия только и делает, что пытается оттянуть момент завершения войны против Украины. Об этом на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом заявил президент Владимир Зеленский.

"Догмой является не площадка, догмой является результат [переговоров] – окончание войны. Поэтому мы открыты для любого формата. Чтобы Россия в очередной раз не сказала: "А вот мы не хотим...". Сейчас, видите ли, какие упреки: "Мы не очень хотим, чтобы это был навязанный западными странами Ватикан". Может это будет Женева, может это будет снова Стамбул", – ответил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Москва будет всегда искать причины, чтобы не завершать войну против Украины. Он напомнил, что Россия не хочет в "нейтральную" швейцарскую Женеву, но не прочь провести переговоры в Турции, которая является членом НАТО.

"То есть вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине. Исключительно в их [российской] отсрочке. Они постоянно ищут причины отсрочить формат, в котором можно закончить войну", – добавил он.

Зеленский убежден, что вынудить Россию "хоть что-то" делать в направлении мира может вынудить только коллективное давление.