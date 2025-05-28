Зеленский о придирчивости России в выборе площадок для переговоров: Просто тянет время
Отказываясь от переговоров на тех или иных площадках, Россия только и делает, что пытается оттянуть момент завершения войны против Украины. Об этом на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом заявил президент Владимир Зеленский.
"Догмой является не площадка, догмой является результат [переговоров] – окончание войны. Поэтому мы открыты для любого формата. Чтобы Россия в очередной раз не сказала: "А вот мы не хотим...". Сейчас, видите ли, какие упреки: "Мы не очень хотим, чтобы это был навязанный западными странами Ватикан". Может это будет Женева, может это будет снова Стамбул", – ответил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Москва будет всегда искать причины, чтобы не завершать войну против Украины. Он напомнил, что Россия не хочет в "нейтральную" швейцарскую Женеву, но не прочь провести переговоры в Турции, которая является членом НАТО.
"То есть вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине. Исключительно в их [российской] отсрочке. Они постоянно ищут причины отсрочить формат, в котором можно закончить войну", – добавил он.
Зеленский убежден, что вынудить Россию "хоть что-то" делать в направлении мира может вынудить только коллективное давление.
- 16 мая, после переговоров в Стамбуле, представитель МИД Тихий сообщил, что российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров. В то же время, он не стал уточнять, что именно говорили оккупанты.
- Западные медиа со ссылкой на украинские дипломатические источники писали об очередных нереалистических требованиях РФ: в частности, Москва хотела, чтобы Украина вывела свои войска со своих же территорий. Речь идет о частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые страна-агрессорка незаконно вписала в свою конституцию.
- 18 мая Зеленский проинформировал вице-президента США Венса и госсекретаря Рубио о нереалистических условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула в Стамбуле.