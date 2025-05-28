Зеленський про прискіпливість Росії до майданчиків для переговорів: Просто тягне час

Український президент переконаний, що змусити Росію "хоч щось" робити у напрямку миру може тільки колективний тиск

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Відмовляючись від переговорів на тих чи інших майданчиках, Росія тільки і робить, що намагається відтягнути момент завершення війни проти України. Про це на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом заявив президент Володимир Зеленський.

"Догмою не є майданчик, догмою є результат [переговорів] – закінчення війни. Тому ми й відкриті для будь-якого формату. Щоб Росія в черговий раз не сказала: "А ось ми не хочемо...". Зараз, бачте, які закиди: "Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами Ватикан". Може це буде Женева, може це буде знову Стамбул", – відповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що Москва завжди шукатиме причини, щоб не завершувати війну проти України. Він нагадав, що Росія не хоче у "нейтральну" швейцарську Женеву, але не проти провести переговори у Туреччині, яка є членом НАТО.

"Тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно у Путіні. Виключно в їхньому [російському] відтермінуванні. Вони постійно шукають причини відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну", – додав він.

Зеленський переконаний, що змусити Росію "хоч щось" робити у напрямку миру може тільки колективний тиск.