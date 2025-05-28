Мерц про далекобійну зброю для України: Укладемо угоду, обмежень на удари не буде

Німецький канцлер повідомив, що Берлін також покриватиме значну частину витрат на системи супутникового зв'язку Starlink для України

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.

"Я не буду вдаватися у деталі, але можу сказати, що наша військова підтримка буде продовжена й розширена. Це все для того, щоб Україна зараз та у майбутньому змогла захистити себе від російської агресії", – сказав Мерц.

Він заявив, що Німеччина покриватиме значну частину витрат на системи супутникового зв'язку Starlink для України.

"А також наші міністри оборони сьогодні підпишуть угоду про придбання далекобійних систем з українського виробництва. І не буде обмежень для далекобійної зброї – Україна зможе у повному обсязі себе захистити", – підсумував німецький канцлер.