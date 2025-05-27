Зеленський провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на удари РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з топвійськовими щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли.

"Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони, також був Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет", – заявив глава держави.

За його словами, Україна активно залучає бізнес до виробництва зброї – насамперед ударних дронів, перехоплювачів, крилатих ракет і балістики.

Крім того, готуються нові домовленості із союзниками у Європі для інвестицій саме в українське виробництво – передусім безпілотного та далекобійного елементу.

"Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України", – додав Зеленський.

У ніч проти 25 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ. Загалом було 367 засобів повітряного нападу.

У ніч проти 26 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу.

З вечора 26 травня і в ніч проти 27-го Росія знову атакувала Україну з повітря, проте використала в рази менше засобів порівняно із попередніми днями. Росія запустила 60 ударних дронів і безпілотників-імітаторів.