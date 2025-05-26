Сили ППО вночі збили всі дев'ять ракет та знешкодили 288 безпілотників

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 26 травня Росія атакувала Україну крилатими ракетами та безпілотниками, Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити майже 300 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:15 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу.

Окупанти застосували дев’ять крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область) та 355 дронів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі дев’ять крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 дрони збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.