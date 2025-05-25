Росія випустила по Україні 367 ракет і безпілотників, знешкоджено 311

Наслідки російської атаки на Київщині (Фото: ДСНС)

У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Збито 45 крилатих ракет і знешкоджено 266 БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Російська атака почалася о 20:40 24 травня.

За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", ще дві ракети Х-59/69 локаційно втрачені.

Також у результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

139 із них збито вогневими засобами ураження, 127 локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Усього ворог випустив:

- дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Курської області РФ;

- 55 крилатих ракет повітряного й морського базування Х-101 і "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 з Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;

- одну крилату ракету Х-22 з літака Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації з північного напрямку;

- 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Унаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.