Росія випустила по Україні 367 ракет і безпілотників, знешкоджено 311
У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Збито 45 крилатих ракет і знешкоджено 266 БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Російська атака почалася о 20:40 24 травня.
За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", ще дві ракети Х-59/69 локаційно втрачені.
Також у результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
139 із них збито вогневими засобами ураження, 127 локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
Усього ворог випустив:
- дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Курської області РФ;
- 55 крилатих ракет повітряного й морського базування Х-101 і "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 з Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;
- одну крилату ракету Х-22 з літака Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації з північного напрямку;
- 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ.
Унаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.
- У ніч проти 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників.
- Під час масованої комбінованої атаки у Миколаєві російський ударний безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
- Щонайменше 12 людей загинули, з них троє дітей. Десятки людей постраждали.