Підтверджено пошкодження відразу двох Су-57 у РФ, США можуть передати другий Patriot – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 12.06.2024 знищено 521 830 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (359 літаків, 326 гелікоптерів, 7911 танків, 15 187 бронемашин, 13 736 артилерійських систем та 1099 РСЗВ).
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси.
Вдень 12 червня російська армія завдала удару по житловому секторі у Кривому Розі: наразі відомо про шістьох загиблих та 11 поранених людей.
Кіберфахівці Служби безпеки України спільно із Силами оборони кількома FPV-дронами вразили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю $25 млн.
У Міноборони повідомили, що до рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і для до 40% із них шукають вакансії в українській армії. Серед міст-лідерів – Львів, Запоріжжя, Харків, Київ.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що можливо Україна отримає перші винищувачі F-16 цього літа, а як використовувати це озброєння – вирішуватимуть українські військові.
СБУ повідомила про викриття ботоферм, які допомагали Росії зламувати телефони українських військових.
Атака 8 червня аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії: ГУР підтвердило пошкодження одразу двох російських Су-57 за 600 км від кордону.
Лідери держав G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України. Про це повідомило видання Bloomberg.
Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ станом на травень становить 1:3. Заступниця глави Міноборони вважає, що такий результат говорить про те, що в Україні залишається потенціал захищати державу.
У ніч проти 12 червня Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено ураження двох, щодо третього — інформація уточнюється.
У центрі Донецька 12 червня прогриміли вибухи та здійнявся стовп диму. Пропагандисти кажуть, що вперше за війну в місті завила сирена.
В Україні загинули двоє громадян Індії, які воювали на боці Росії. На тлі цього Нью-Делі рішуче звернулося до Москви щодо дострокового звільнення та повернення додому інших індійців, які перебувають у складі армії РФ.
У Житомирі до квартири, у якій проживає родина військового, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків: зайшли до під'їзду та силувалися вибити двері.
Німецька збройова компанія Rheinmetall почне виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні – перші машини будуть готові вже цього року.
Депутат від Слуги народу Олександр Завітневич заявив, що питання демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію через лист головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова внаслідок зміни ситуації на полі бою.
Норвегія виділяє 240 млн євро на посилення ППО України. Гроші підуть на закупівлю системи Patriot спільно із союзниками та передаванні ракет до неї.
На Харківщині російські окупанти намагаються створити "пояс безпеки", просунувшись вглиб українських бойових порядків. Про це заявив головком Сирський.
У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль Збройних Сил України – поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, підозрюють причетність групи людей.
Відрядження Дмитра Плетенчука до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угруповання закінчено.
В ніч проти 12 червня Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.
В ніч проти 12 червня над Дніпропетровською областю збили 11 російсько-іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Внаслідок падіння уламків є постраждалі.
Президент США Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляють американські ЗМІ.
Росія під ранок 12 червня намагалася завдати комбінованого удару по Києву. Всі ракети та дрони збили.
Нідерланди передадуть ЗСУ радар, три пускові установки до Patriot та 60 млн євро на дрони. За словами прем'єра країни Рютте, Амстердам нарощуватиме підтримку України, щоб забезпечити здатність ЗСУ протистояти російській агресії.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей в останній момент передумав і все ж вирішив взяли участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії цими вихідними. До цього ЗМІ писали, що в нього "інші плани".
Вже найближчим часом уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт про створення Сил безпілотних систем, повідомив командувач Вадим Сухаревський.
Співачка Мадонна виклала фото й відео, де підтримала проведення Саміту миру у Швейцарії та закликала повернути українських дітей, силоміць депортованих до Росії.
Німеччина спільно з партнерами передасть Україні 100 ракет для Patriot. Глава Міноборони держави Пісторіус повідомив, що 32 ракети з обіцяних вже доставлені в Україну – інші 68 передадуть найближчими тижнями.
110 окрема механізована бригада показала відео знищення чергового ворожого літака Су-25.
Україна очікує найближчим часом на ухвалення рішень від союзників щодо передавання ще двох-трьох систем Patriot. За словами Зеленського, зараз Київ веде перемовини зі США та партнерами з Європи.
Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який втік до Росії під час великої війни, помер після того, як на нього скоїли замах на початку червня. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Силах оборони і розвідки.
Росіяни вчергове набрехали про захоплення кількох населених пунктів, водночас одного з них не існує вже 37 років. Це село Тимківка Харківської області, яке було ліквідоване у 1987-му. Також у РФ набрехали про нібито захоплення М'ясожарівки Луганської області.
Естонія надасть Збройним Силам України зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії "Містраль" і ракети до них. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.
Зеленський відкинув можливість будь-яких компромісів з Росією. Президент заявив, що час для компромісів з російською стороною – вичерпаний.
Президент Володимир Зеленський заявив, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації, оскільки Україну "треба відстояти".
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Акцент там буде на системах ППО.
СБУ затримала дочку ексмера Полтави Мамая за роботу на партію Путіна під час всевдовиборів у Росії, повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.
Під час саміту у Вашингтоні лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Третя система ППО Patriot має надійти в Україну найближчим часом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Перемовини про вступ України в ЄС мають розпочатися до кінця червня, заявила голова Єврокомісії.
Пентагон США зазначив сповільнення Росіян під Харковом.
ЗСУ знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" за допомогою FPV-дрона.
У Києві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, а також перевірка документів та огляд автомобілів громадян — правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи у двох районах.
Росія вдарила авіабомбою по житловому кварталу Костянтинівки – через це поранено п'ятьох людей.
На Кавказі розбився російський винищувач Су-34 разом з екіпажем, заявило Міноборони окупантів.
Сили оборони за минулу добу знищили російський літак та ліквідували 1100 окупантів.
США скасували заборону на постачання зброї "Азову" згідно з перевіркою Держдепу.
Президент Зеленський прибув в Німеччину на переговори з Шольцом та Конференцію з відновлення.
В Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.