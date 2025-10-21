Reuters: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу саміт у Будапешті

Інформація про загрозу скасування саміту в столиці Угорщини з’явилась після того, як підготовчу зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова було відкладено

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Gavriil Grigorov / EPA)

Відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Інформація про загрозу скасування саміту з’явилась після того, як підготовчу зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було відкладено.

Європейські лідери закликали Вашингтон твердо вимагати негайного припинення вогню, враховуючи поточні лінії фронту як основу для будь-яких майбутніх переговорів. Москва давно вимагає, щоб Україна погодилася поступитися територіями перед будь-яким припиненням вогню, йдеться в матеріалі.

Підготовка до саміту натрапила на труднощі, оскільки сторони відклали підготовчу зустріч між Рубіо і Лавровим, яка мала відбутися в Будапешті в четвер, 23 жовтня.

Жодна зі сторін публічно не відмовилася від планів зустрічі Трампа з Путіним, і зусилля щодо організації саміту в Угорщині, ймовірно, все ще тривають.

Але два високопоставлені європейські дипломати заявили, що перенесення зустрічі міністрів є ознакою того, що американці можуть не хотіти проводити саміт на рівні лідерів, якщо Москва не поступиться своїми вимогами.

"Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не буде жодної угоди", – сказав один з них.

"Росіяни анітрохи не змінили свою позицію і не збираються "залишатися на місці", – сказав другий дипломат, додавши, що Рубіо почув від Лаврова ту саму тираду, на що відповів: "Побачимося пізніше".

Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

За даними Reuters, зустріч Рубіо і Лаврова мала відбутися 23 жовтня. У Кремлі казали, що російський глава МЗС і держсекретар США почнуть пропрацьовувати питання організації зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.

Канал CNN повідомляв, що зустріч міністрів відкладено через різні очікування щодо закінчення війни. За даними FT, вона все ж відбудеться 30 жовтня.