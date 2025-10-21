CNN: Зустріч Рубіо і Лаврова відкладено через різні очікування щодо закінчення війни

Держсекретар США і глава МЗС Росії мали зустрітися перед самітом Трампа й Путіна в Будапешті

Марко Рубіо і Сергій Лавров (Фото: FAZRY ISMAIL / EPA)

Заплановану на цей тиждень зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова наразі відкладено. Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваного представника Білого дому.

Причини відкладення зустрічі невідомі, але один зі співрозмовників журналістів сказав, що Рубіо та Лавров мають "різні очікування" щодо можливого припинення повномасштабної війни РФ проти України.

20 жовтня Рубіо і Лавров говорили телефоном. Співрозмовник CNN, ознайомлений із питанням, сказав, що після дзвінка чиновники "відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції".

Наразі незрозуміло, як вплине перенесення попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо на очікуваний саміт президента США Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Проте, за словами співрозмовника CNN, Рубіо навряд чи рекомендуватиме перенесення зустрічі Трампа з Путіним.