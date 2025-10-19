Зеленський заявив Трампу, що готовий долучитися до зустрічі з Путіним в Будапешті

Глава держави заявив, що готовий приїхати в Будапешт, де запланована зустріч Трампа з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський висловив готовність у розмові з главою Штатів Дональдом Трампом приїхати до столиці Угорщини Будапешту, де запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтервʼю NBC News.

"Якщо ми дійсно хочемо досягти справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас і про нас?" – сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешту, Зеленський сказав, що вже сказав Трампу – "Я готовий".

Зеленський також наголосив, що Трампу потрібно чинити на Путіна більший тиск, ніж він чинив на ХАМАС під час свого нещодавнього успішного досягнення припинення вогню в Секторі Гази.

"Путін – щось подібне, але сильніше за ХАМАС", – сказав президент.

Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

Орбан швидко відреагував і заявив, що Угорщина готова виступити майданчиком для переговорів.

17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і покинути її.