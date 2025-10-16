"Ми готові!". Орбан зреагував на плани нової зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про готовність його країни прийняти зустріч між американським президентом Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним. Допис про це політик опублікував у соцмережі X.
"Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!", – написав Орбан.
Раніше зустріч з Путіним в угорській столиці Будапешті анонсував сам президент США після телефонної розмови з російським диктатором.
Водночас він не повідомив, коли саме має відбутися цей захід.
Слід зауважити, що Орбан, який планує прийняти нову зустріч Путіна та Трампа, не є нейтральним та регулярно висловлює проросійську та антиукраїнську позицію. Зокрема, він послідовно блокує інтеграцію України до Європейського союзу.
- За результатами розмови з диктатором РФ Трамп також повідомив, що обговорить цей дзвінок та "багато іншого" на зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі 17 жовтня. Окрім цього, керівник США анонсував зустріч радників високого рівня Москви та Вашингтону (детальніше тут).
Коментарі (0)