"Ми готові!". Орбан зреагував на плани нової зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті

Угорський прем'єр назвав заплановану зустріч глави США та диктатора Росії "чудовою новиною для миролюбних людей усього світу"

Дональд Трамп та Віктор Орбан у 2019 році (Ілюстративне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про готовність його країни прийняти зустріч між американським президентом Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним. Допис про це політик опублікував у соцмережі X.

"Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!", – написав Орбан.

Слухайте також Для чого Орбан знову провокує Україну

Раніше зустріч з Путіним в угорській столиці Будапешті анонсував сам президент США після телефонної розмови з російським диктатором.

Водночас він не повідомив, коли саме має відбутися цей захід.

Слід зауважити, що Орбан, який планує прийняти нову зустріч Путіна та Трампа, не є нейтральним та регулярно висловлює проросійську та антиукраїнську позицію. Зокрема, він послідовно блокує інтеграцію України до Європейського союзу.