Орбан поскаржився на "моральний тиск" від Зеленського

Прем'єр Угорщини дорікнув Зеленському, що той "морально тисне" та нібито хоче вирішувати, що найкраще для угорців

Віктор Орбан (Фото: EPA / Sadak)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський нібито морально шантажує угорців щодо вступу України до Євросоюзу. Про це він написав у Х.

"Він (Зеленський) знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його воєнні зусилля", – написав він.

За словами Орбана, "угорський народ визначився", сказавши на референдумі переважною більшістю голосів "ні" членству України в ЄС.

Також Орбан закинув Зеленському, що той "хоче вирішувати, що найкраще для угорців".

"За всієї поваги, Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС", – написав Орбан і додав, що рішення про нове членство тієї чи іншої країни ухвалюється державами-членами одностайно.

Якщо ж президент України хоче змінити таке рішення, то прем'єр Угорщини радить "припинити медіакампанію", яку начебто Україна веде проти Угорщини, бо це, "ймовірно, не найкращий спосіб завести друзів".