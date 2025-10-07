Орбан поскаржився на "моральний тиск" від Зеленського
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський нібито морально шантажує угорців щодо вступу України до Євросоюзу. Про це він написав у Х.
"Він (Зеленський) знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його воєнні зусилля", – написав він.
За словами Орбана, "угорський народ визначився", сказавши на референдумі переважною більшістю голосів "ні" членству України в ЄС.
Також Орбан закинув Зеленському, що той "хоче вирішувати, що найкраще для угорців".
"За всієї поваги, Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС", – написав Орбан і додав, що рішення про нове членство тієї чи іншої країни ухвалюється державами-членами одностайно.
Якщо ж президент України хоче змінити таке рішення, то прем'єр Угорщини радить "припинити медіакампанію", яку начебто Україна веде проти Угорщини, бо це, "ймовірно, не найкращий спосіб завести друзів".
- 6 жовтня Зеленський заявив, що Україна буде в Євросоюзі – з Орбаном або без, бо це вибір народу України. А угорський прем'єр увійде в історію як єдиний прем'єр Угорщини, який блокував вступ України до ЄС.
