Орбан пожаловался на "моральное давление" от Зеленского

Премьер Венгрии упрекнул Зеленского, что тот "морально давит" и якобы хочет решать, что лучше для венгров

Виктор Орбан (Фото: EPA / Sadak)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский якобы морально шантажирует венгров относительно вступления Украины в Евросоюз. Об этом он написал в Х.

"Он (Зеленский) снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия", – написал он.

По словам Орбана, "венгерский народ определился", сказав на референдуме подавляющим большинством голосов "нет" членству Украины в ЕС.

Также Орбан упрекнул Зеленского, что тот "хочет решать, что лучше для венгров".

"При всем уважении, у Венгрии нет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС", – написал Орбан и добавил, что решение о новом членстве той или иной страны принимается государствами-членами единогласно.

Если же президент Украины хочет изменить такое решение, то премьер Венгрии советует "прекратить медиакампанию", которую якобы Украина ведет против Венгрии, потому что это, "вероятно, не лучший способ завести друзей".