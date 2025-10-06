Зеленский: Украина будет в Евросоюзе – с Орбаном или без него

Орбан войдет в историю как единственный премьер Венгрии, который блокировал вступление Украины в ЕС, сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Будущее Украины в Европейском союзе, несмотря на заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Украина будет в Евросоюзе – с Орбаном, или без. Потому что это выбор народа Украины. И я уверен, что люди Венгрии поддерживают Украину в любом случае. Изменение процедуры – это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину и понимают, как это нужно", – сказал президент.

Также, по его словам, в истории останется, что Орбан был единственным премьер-министром Венгрии, который тормозит процесс евроинтеграции Украины.

В то же время Схооф подчеркнул, что Нидерланды "очень положительно отреагируют" на вступление Украины в ЕС, однако отметил, что это долгий и сложный процесс, который к тому же пока блокируется Венгрией.

"Мы думаем, что должны приложить все давление, чтобы Еврокомиссия могла выйти с предложением в Евросовет, и мы могли бы двигаться дальше. Сейчас есть определенные обсуждения по изменению определенных вопросов по вступлению, но важно соблюдать правила", – сказал он.