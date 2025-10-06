Зеленский: Украина будет в Евросоюзе – с Орбаном или без него
Будущее Украины в Европейском союзе, несмотря на заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
"Украина будет в Евросоюзе – с Орбаном, или без. Потому что это выбор народа Украины. И я уверен, что люди Венгрии поддерживают Украину в любом случае. Изменение процедуры – это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину и понимают, как это нужно", – сказал президент.
Также, по его словам, в истории останется, что Орбан был единственным премьер-министром Венгрии, который тормозит процесс евроинтеграции Украины.
В то же время Схооф подчеркнул, что Нидерланды "очень положительно отреагируют" на вступление Украины в ЕС, однако отметил, что это долгий и сложный процесс, который к тому же пока блокируется Венгрией.
"Мы думаем, что должны приложить все давление, чтобы Еврокомиссия могла выйти с предложением в Евросовет, и мы могли бы двигаться дальше. Сейчас есть определенные обсуждения по изменению определенных вопросов по вступлению, но важно соблюдать правила", – сказал он.
- 5 сентября Зеленский сообщил, что Трамп пообещал работать над разблокированием вступления Украины в ЕС.
- 1 октября Орбан заявил, что Венгрия не хочет быть с Украиной в ЕС и НАТО. Глава МИД Сибига уточнил, выйдет ли теперь страна из других международных форматов.
- 30 сентября Украина официально закончила скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. Этот процесс стал одним из самых быстрых со странами-кандидатами на вступление в ЕС.
Комментарии (0)