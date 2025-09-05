Трамп пообещал работать над разблокированием вступления Украины в ЕС – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент США Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде.

Глава государства рассказал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка недавно посетил Венгрию. Это свидетельствует о том, что есть контакт между командами.

Читайте также
"Дружба" достигла дна. Почему Орбан делает из Украины главного врага Венгрии

"К сожалению, мы констатируем, что именно Венгрия блокирует этот процесс, но мы также констатируем, что с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал. Мы это делаем юридически и фактически", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина делает все, что рекомендует Европейская комиссия. Поэтому не видит, что есть фундамент для каких-либо упреков со стороны Будапешта. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу, в частности к встречам с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Президент Трамп сигнал услышал от нашей стороны относительно блокирования. Президент Трамп, Америка поддерживает Украину в Евросоюзе. Я думаю, понимает, но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет, хотя, я думаю, понимает другие политические причины", – сказал глава государства.

Он отметил, что Штаты и "Трамп говорил мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине".

Читайте также
Трамп "очень недоволен", что Европа покупает нефть РФ, вспомнил Словакию и Венгрию, говорит Зеленский
дональд трампевросоюзВенгрияевроинтеграция