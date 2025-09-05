Трамп пообещал работать над разблокированием вступления Украины в ЕС – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент США Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде.

Глава государства рассказал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка недавно посетил Венгрию. Это свидетельствует о том, что есть контакт между командами.

"К сожалению, мы констатируем, что именно Венгрия блокирует этот процесс, но мы также констатируем, что с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал. Мы это делаем юридически и фактически", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина делает все, что рекомендует Европейская комиссия. Поэтому не видит, что есть фундамент для каких-либо упреков со стороны Будапешта. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу, в частности к встречам с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Президент Трамп сигнал услышал от нашей стороны относительно блокирования. Президент Трамп, Америка поддерживает Украину в Евросоюзе. Я думаю, понимает, но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет, хотя, я думаю, понимает другие политические причины", – сказал глава государства.

Он отметил, что Штаты и "Трамп говорил мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине".