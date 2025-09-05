Трамп пообещал работать над разблокированием вступления Украины в ЕС – Зеленский
Президент США Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде.
Глава государства рассказал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка недавно посетил Венгрию. Это свидетельствует о том, что есть контакт между командами.
"К сожалению, мы констатируем, что именно Венгрия блокирует этот процесс, но мы также констатируем, что с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал. Мы это делаем юридически и фактически", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина делает все, что рекомендует Европейская комиссия. Поэтому не видит, что есть фундамент для каких-либо упреков со стороны Будапешта. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу, в частности к встречам с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Президент Трамп сигнал услышал от нашей стороны относительно блокирования. Президент Трамп, Америка поддерживает Украину в Евросоюзе. Я думаю, понимает, но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет, хотя, я думаю, понимает другие политические причины", – сказал глава государства.
Он отметил, что Штаты и "Трамп говорил мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине".
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
