Орбан заявил, что большинство венгров проголосовали против вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 о вступлении Украины в ЕС в преддверии саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. Абсолютное большинство венгров проголосовало против, заявил Орбан.
Венгерский премьер сообщил, что более 2,1 млн венгров проголосовали против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% всех принявших участие в опросе.
"2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, чтобы не рисковать вступлением Украины в ЕС. Это 95% всех действующих голосов", – написал он.
Орбан пообещал использовать результаты Voks202 на саммите ЕС в Брюсселе для обоснования, почему Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС.
"Сегодня скажу голосом более двух миллионов венгров на слушании, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз", – заявил он.
Лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр подверг сомнению результаты голосования.
"Результаты Voks2025 составили всего 95%, хотя обсуждали 105%", – прокомментировал он.
Как отмечает венгерское издание Telex, во время проведения Voks2025 венгерские власти использовали админресурс и имели возможность фальсифицировать результаты голосования.
- Орбан выдвинул идею опроса после внеочередного саммита ЕС 6 марта.
- 29 марта венгерское правительство сообщило, что вместе с бюллетенями для опроса власти направят своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в ЕС.
- В середине апреля Петер Мадяр объявил результаты альтернативного опроса венгров по вступлению Украины в Евросоюз. Около 60% респондентов поддержали Украину.