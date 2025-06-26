Орбан заявил, что большинство венгров проголосовали против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии планирует использовать данные так называемого национального опроса против Украины на саммите ЕС

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 о вступлении Украины в ЕС в преддверии саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. Абсолютное большинство венгров проголосовало против, заявил Орбан.

Венгерский премьер сообщил, что более 2,1 млн венгров проголосовали против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% всех принявших участие в опросе.

"2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, чтобы не рисковать вступлением Украины в ЕС. Это 95% всех действующих голосов", – написал он.

Орбан пообещал использовать результаты Voks202 на саммите ЕС в Брюсселе для обоснования, почему Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Сегодня скажу голосом более двух миллионов венгров на слушании, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз", – заявил он.

Лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр подверг сомнению результаты голосования.

"Результаты Voks2025 составили всего 95%, хотя обсуждали 105%", – прокомментировал он.

Как отмечает венгерское издание Telex, во время проведения Voks2025 венгерские власти использовали админресурс и имели возможность фальсифицировать результаты голосования.