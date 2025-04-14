Оппозиция Венгрии провела свое голосование о вступлении Украины в ЕС: большинство за

В опросе приняли участие более миллиона человек

Петер Мадьяр (Фото: Telex)

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр объявил результаты альтернативного опроса венгров о вступлении Украины в Евросоюз. Около 60% респондентов поддержали Украину. Об этом сообщает KarpatHir.

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В опросе "Голос нации" приняли участие более 1,1 млн человек. Анкета содержала 13 вопросов, по которым только пункт об Украине не касался внутренней политики Венгрии.

По словам Мадьяра, на вопрос "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" утвердительный ответ дали 58,18% респондентов.

Глава партии "Тиса" заявил, что в случае прихода к власти после выборов 2026 года результаты нынешнего голосования станут "краеугольным камнем" их политики.

Петер Мадьяр объявил о начале голосования 15 марта – после того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении Национальных консультаций о вступлении Украины в Евросоюз.

Венгерская оппозиция и гражданское общество критикуют Национальные консультации как средство пропаганды.

Опрос "Голос нации" проходил с 15 марта по 5 апреля во всех 3155 населенных пунктах Венгрии. В акции приняли участие 1 137 266 респондентов в возрасте от 18 лет.