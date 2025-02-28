Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Вступление Украины в Евросоюз "немыслимо здесь и сейчас" и разрушит экономику Венгрии. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан в эфире радио Кошута.

Среди прочего венгерский премьер считает, что вступление Украины в ЕС разрушит, в первую очередь, сельское хозяйство Венгрии, а во вторую очередь – всю венгерскую национальную экономику.

"Я также не вижу ясно, как можно было бы обуздать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим", – сказал премьер-министр.

Орбан также заявил, что не может привести ни одного аргумента, который мог бы "оправдать" вступление Украины в Евросоюз с точки зрения венгерских интересов. В то же время он отметил, что может привести "множество аргументов", которые говорят против евроинтеграции Украины. 

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", – сказал он.

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