Венгрия блокирует начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС – RMF24

Будапешт еще раз выступил за то, чтобы Киев представил план защиты национальных меньшинств

Флаги Евросоюза и Украины (Фото: Depositphotos)

Венгрия 14 февраля заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, что касается верховенства права и называется "Основы". Об этом сообщает польское издание RMF24.

Председательствующая в Совете ЕС Польша подготовила письмо с условиями для открытия кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины в ЕС. В документе говорится, что Украина должна разработать две дорожные карты: одну для реформ в сфере верховенства права, другую – для реформ государственного управления.

По данным журналистов, Венгрия единственная выступила против принятия этого письма, настаивая на том, чтобы Украина также представила план защиты национальных меньшинств.

Поэтому открытие первого кластера переговоров в апреле может оказаться под угрозой, ведь перед этим нужно принять еще два процедурных решения, которые тоже могут быть заблокированы, добавляет RMF24.

СПРАВКА Венгрия часто поднимает вопрос защиты прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт критикует украинское законодательство об образовании и языке, утверждая, что оно ограничивает права национальных меньшинств на обучение на родном языке. Венгрия часто поднимает вопрос защиты прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт критикует украинское законодательство об образовании и языке, утверждая, что оно ограничивает права национальных меньшинств на обучение на родном языке.

7 июня 2024 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

25 июня официально стартовали переговоры по вступлению Украины в ЕС.

27 января 2025 года верховная дипломат Евросоюза Каллас заявила, что в ЕС надеются договориться с Орбаном, чтобы не блокировал переговоры о вступлении Украины.