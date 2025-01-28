В ЕС надеются договориться с Орбаном, чтобы не блокировал переговоры о вступлении Украины
Кайя Каллас (Фото: ЕРА)

В Евросоюзе надеются найти общий язык с премьером Венгрии Виктором Орбаном во избежание блокирования старта официальных переговоров между Украиной и ЕС по интеграции. Об этом в Брюсселе сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

Отвечая на вопрос о возможных препятствиях со стороны Орбана для начала переговоров с Украиной, Каллас подчеркнула, что, несмотря на сложности, ЕС всегда находил компромиссные решения.

"У нас 27 государств-членов, и каждое решение является вызовом. У меня нет иллюзий, что в дальнейшем будет легче. Однако мы всегда доходили до согласованного решения", – отметила она.

  • 7 июня 2024 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.
  • 22 июня Зеленский определил делегацию Украины по участию в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.
  • 25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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