Орбан надеется, что при президентстве Трампа сможет "оккупировать" Брюссель

По словам венгерского лидера, "всего пару часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе"

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Словакии Виктор Орбан, подводя итоги председательства страны в Совете Евросоюза, объявил, что со стартом второго президентского срока Дональда Трампа он начинает новый этап наступления, целью которого является "оккупация Брюсселя". Его цитирует Reuters.

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По словам Орбана, "всего пару часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе".

"Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм. Так что, большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которой является оккупация Брюсселя", – сказал глава венгерского правительства.

Орбан уже не в первый раз говорит об "оккупации" Брюсселя. Впервые такое заявление с его стороны прозвучало в 2023 году.

Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.

LIGA.net писала, кто приглашен на событие.

писала, кто приглашен на событие. Также LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.