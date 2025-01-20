Орбан сподівається, що за президентства Трампа зможе "окупувати" Брюссель

За словами угорського лідера, "всього пару годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі"

Віктор Орбан і Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Словаччини Віктор Орбан, підбиваючи підсумки головування країни у Раді Євросоюзу, оголосив, що зі стартом другого президентського терміну Дональда Трампа він починає новий етап наступу, який має на меті "окупацію Брюсселя". Його цитує Reuters.

За словами Орбана, "всього пару годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі".

"Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож, велика атака може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – сказав глава угорського уряду.

Орбан уже не вперше говорить про "окупацію" Брюсселя. Вперше така заява з його боку пролунала у 2023 році.

Сьогодні, 20 січня 2025 року, відбудеться церемонія інавгурації Трампа, який переміг на президентських виборах 5 листопада.

LIGA.net писала, кого запрошено на подію.

писала, кого запрошено на подію. Також LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.