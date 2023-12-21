Головування Угорщини у Раді ЄС. Орбан: Я окупую Брюссель і просуну свої цінності

На його думку, Євросоюзу було б "правильніше" звернути увагу на Угорщину та її цінності, а не "піддаватися прогресивно-ліберальному божевіллю"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Угорський лідер Віктор Орбан заявив в інтерв'ю Mandiner, що під час головування країни у Раді Євросоюзу наступного року він намагатиметься переконати якомога більше країн-членів блоку в тому, що цінності Будапешта "правильні".

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Журналісти запитали у нього, чи буде взагалі Угорщина головувати у Раді ЄС, якщо всередині союзу поговорюють про те, щоб не допустити країну до лідерства у другій половині 2024 року, або взагалі позбавити Угорщину членства.

На це Орбан сказав, що хоче не покинути Брюссель, а "окупувати його".

"Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму і переконувала все більше країн, що це правильно", – заявив він.

На його думку, Євросоюзу було б "правильніше" звернути увагу на Угорщину та її цінності, замість того, щоб "піддаватися прогресивно-ліберальному божевіллю".

Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

Постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкявічюс натякнув Угорщині на чолі з Орбаном, що країні краще покинути блок.

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