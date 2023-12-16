Постпред Литви у Євросоюзі натякнув, що Угорщина має забратися з блоку

На його думку, якщо країна-член не готова розділити солідарність і взаємну довіру Євросоюзу, "є лише одне правильне рішення: вийти з нього"

Арнольдас Пранцкевічюс (Фото: LinkedIn)

Постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс опублікував у Facebook допис, в якому натякнув на те, що Угорщині треба вийти з блоку, оскільки її цінності не збігаються з цінностями інших країн-членів.

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Пранцкевічюс не називав прямо ані Угорщину, ані її прем'єра Віктора Орбана. Натомість він заявив про "одного лідера", який не погодився зі схваленням 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні й "вихваляється у Twitter своїми досягненнями".

На його думку, якщо ця держава-член не готова розділити солідарність і взаємну довіру ЄС, "є лише одне правильне рішення: вийти з нього".

Литовський постпред побажав Угорщині "ніколи не зазнати війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором".

"Бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не опинятись у ситуації, коли союзники накладають вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби", – резюмував він.

15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.

Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

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