Постпред Литви у Євросоюзі натякнув, що Угорщина має забратися з блоку
Постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс опублікував у Facebook допис, в якому натякнув на те, що Угорщині треба вийти з блоку, оскільки її цінності не збігаються з цінностями інших країн-членів.
Пранцкевічюс не називав прямо ані Угорщину, ані її прем'єра Віктора Орбана. Натомість він заявив про "одного лідера", який не погодився зі схваленням 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні й "вихваляється у Twitter своїми досягненнями".
На його думку, якщо ця держава-член не готова розділити солідарність і взаємну довіру ЄС, "є лише одне правильне рішення: вийти з нього".
Литовський постпред побажав Угорщині "ніколи не зазнати війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором".
"Бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не опинятись у ситуації, коли союзники накладають вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби", – резюмував він.
- 15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.
- Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.
- 15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.
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