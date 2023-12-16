Постпред Литвы при Евросоюзе намекнул, что Венгрия должна убраться из блока

По его мнению, если страна-член не готова разделить солидарность и взаимное доверие Евросоюза, "есть только одно правильное решение: выйти из него"

Арнольдас Пранцкевичюс (Фото: LinkedIn)

Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс опубликовал в Facebook сообщение, в котором намекнул на то, что Венгрии нужно выйти из блока, поскольку ее ценности не совпадают с ценностями других стран-членов.

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Пранцкевичюс не называл прямо ни Венгрию, ни ее премьера Виктора Орбана. Он заявил об "одном лидере", который не согласился с одобрением 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине и "хвастается в Twitter своими достижениями".

По его мнению, если это государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие ЕС, "есть только одно правильное решение: выйти из него".

Литовский постпред пожелал Венгрии "никогда не подвергнуться войне, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не погибали, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором".

"Желаю ему никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей потребности", – резюмировал он.

15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Орбан наложил вето на выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Также Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, которые заморозила Еврокомиссия.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

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