Макрон: Орбана можна переконати підтримати фінансування України на 50 млрд євро

Емманюель Макрон та Віктор Орбан (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можна переконати підтримати фінансування України на суму в розмірі 50 млрд євро. Його слова цитує видання The Guardian.

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Французький президент висловив упевненість, що у 2024 році вдасться переконати Орбана приєднатися до пакета фінансової допомоги Україні, оскільки його рішення заблокувати його означає, що він також заблокував свіжі кошти для Угорщини, своїх сусідів і для міграційного прикордонного контролю.

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Окрім цього, за словами Макрона, Орбан заявив європейським лідерам, що не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає решту реформ, які йому було запропоновано провести до березня 2024 року.

"Якщо ці правила будуть виконані, і я поставив йому це питання, він сказав мені, що не блокуватиме, якщо це буде так. Якщо сім правил будуть дотримані, тоді буде можливість відкривати дискусії", – сказав Макрон журналістам.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала зелене світло переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.

Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

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