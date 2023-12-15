Макрон: Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на 50 млрд евро

Эмманюэль Макрон и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро. Его слова цитирует издание The Guardian.

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Французский президент выразил уверенность, что в 2024 году удастся убедить Орбана присоединиться к пакету финансовой помощи Украине, поскольку его решение заблокировать его означает, что он также заблокировал свежие средства для Венгрии, своих соседей и для миграционного пограничного контроля.

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Кроме того, по словам Макрона, Орбан заявил европейским лидерам, что не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев выполнит остальные реформы, которые ему было предложено провести до марта 2024 года.

"Если эти правила будут выполнены, и я задал ему этот вопрос, он сказал мне, что не будет блокировать, если это будет так. Если семь правил будут соблюдены, тогда будет возможность открывать дискуссии", – сказал Макрон журналистам.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал зеленый свет переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря премьер-министр Венгрии Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Также Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, замороженные Еврокомиссией.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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