Шольц запропонував Орбану "піти випити кави" під час голосування за переговори з Україною – Politico

За даними Politico, канцлер Німеччини скористався старим трюком "зі свого часу роботи з молодими соціалістами" для того, щоб прем'єр Угорщини не зміг завадити підтримці України

Віктор Орбан та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану покинути залу саміту ЄС на час, поки інші лідери голосуватимуть за підтримку старту офіційних переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох посадовців.

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За даними видання, приблизно через три години дискусія між лідерами ЄС щодо приєднання України до блоку зайшла в глухий кут. Тоді канцлер Німеччини запропонував Орбану "випити кави поза кімнатою".

Журналісти зазначили, що коли Орбан ненадовго залишив залу, решта 26 лідерів ЄС змогли одноголосно проголосувати за підтримку України. Правила ЄС дозволяють так зробити, а Орбан зміг залишитися при своєму і сказати, що не голосував за, повідомило видання.

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За даними співрозмовників Politico, стратегія Шольца викликала здивування в Брюсселі. Офіційні особи та дипломати ЄС на саміті в четвер не змогли сказати, чи застосовував такий крок Шольц раніше.

"Він використав старий трюк зі свого часу з молодими соціалістами", — сказав один чиновник на саміті ЄС.

Один зі співрозмовників розповів, що позиція Орбана почала коливатися під час спільного сніданку з Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Євроради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час сніданку Орбан намагався надати якісь аргументи, що Україна "страждає від дефіциту верховенства права", через що вона не готова до вступу, написали журналісти.

"Після кількох годин, протягом яких інші 26 лідерів розвінчали всі аргументи Орбана, Шольц прийшов якраз у потрібний час зі своєю пропозицією", — додав один дипломат ЄС.

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Опісля цього президент Володимир Зеленський подякував у X (колишній Twitter) Шольцу "за лідерську роль Німеччини та його особисті зусилля".

"Підтримка з боку Німеччини зростає з кожним днем, Україна це бачить і завжди пам'ятатиме", – написав Зеленський.

Німецький канцлер відповів Зеленському та завірив, що "Німеччина твердо стоятиме на боці України – стільки, скільки буде потрібно".

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан пригрозив Європейському Союзу подальшим шантажем із боку Будапешта в контексті вступу України в ЄС.

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