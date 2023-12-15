Шольц предложил Орбану "уйти выпить кофе" во время голосования за переговоры с Украиной

По данным Politico, Шольц воспользовался старым трюком для того, чтобы премьер Венгрии не смог помешать поддержке Украины

Виктор Орбан и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал саммита ЕС на время, пока другие лидеры будут голосовать за поддержку старта официальных переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих должностных лиц.

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По данным издания, примерно через три часа дискуссия между лидерами ЕС по присоединению Украины к блоку зашла в тупик. Тогда канцлер Германии предложил Орбану "выпить кофе вне комнаты".

Журналисты отметили, что когда Орбан ненадолго покинул зал, остальные 26 лидеров ЕС смогли единогласно проголосовать за поддержку Украины. Правила ЕС позволяют так поступить, а Орбан смог остаться при своем и сказать, что не голосовал за, сообщило издание.

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По данным собеседников Politico, стратегия Шольца вызвала недоумение в Брюсселе. Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг затруднились сказать, применял ли такой шаг Шольц раньше.

"Он использовал старый трюк со своего времени с молодыми социалистами", – сказал один чиновник на саммите ЕС.

Один из собеседников рассказал, что позиция Орбана начала колебаться во время совместного завтрака с Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Во время завтрака Орбан пытался предоставить какие-то аргументы, что Украина "страдает дефицитом верховенства права", из-за чего она не готова к вступлению, написали журналисты.

"После нескольких часов, за которые остальные 26 лидеров развенчали все аргументы Орбана, Шольц пришел как раз в нужное время со своим предложением", — добавил один дипломат ЕС.

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После этого президент Владимир Зеленский поблагодарил X (бывший Twitter) Шольца "за лидерскую роль Германии и его личные усилия".

"Поддержка со стороны Германии растет с каждым днем, Украина это видит и будет всегда помнить", – написал Зеленский.

Немецкий канцлер ответил Зеленскому и заверил, что "Германия будет твердо стоять на стороне Украины – столько, сколько потребуется".

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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