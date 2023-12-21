Орбан заявив про прогрес у питанні щодо нацменшин: Це сталося з допомогою Святого Духа

Орбан додав, що у Будапешті вивчають ухвалені Україною зміни, але "не покладають великих надій"

Віктор Орбан (Скриншот із відео)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю Mandiner, що його уряд вивчає зміни до законодавства про національні меншини, ухвалені Україною. Це потрібно для виконання рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ.

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Він знову повторив свій наратив про те, що у 2015 році, коли в Україні був ухвалений закон про перехід освіти на українську мову, "в угорців відібрали права".

"Із самого початку ми протестували і боролися за їх повернення. Поки що нам це не вдалося. Зараз, якимось чином – із наближенням Різдва і, очевидно, з допомогою Святого Духа – був ухвалений закон, який дещо дає угорцям", – сказав угорський лідер.

Орбан додав, що у Будапешті вивчають ухвалені зміни, але "не покладають великих надій".

Минулого місяця віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде робити винятків для Угорщини у питанні нацменшин.

"Особливих виключень саме щодо угорської меншини ніхто робити не буде. У нас є також румунська, болгарська та грецька меншини. <...> Те, що угорці найголосніше кричать, зовсім не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика", – сказала тоді вона.

3 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин.

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