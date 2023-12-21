Орбан заявил о прогрессе в вопросе о нацменьшинствах: Это произошло с помощью Святого Духа

Орбан добавил, что в Будапеште изучают принятые Украиной изменения, но "не возлагают больших надежд"

Виктор Орбан (Скриншот из видео)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что его правительство изучает изменения в законодательство о национальных меньшинствах, принятых Украиной. Это необходимо для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении.

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Он снова повторил свой нарратив о том, что в 2015 году, когда в Украине был принят закон о переходе образования на украинский язык, "у венгров отобрали права".

"С самого начала мы протестовали и боролись за их возвращение. Пока нам это не удалось. Сейчас каким-то образом – с приближением Рождества и, очевидно, с помощью Святого Духа – был принят закон, который кое-что дает венграм", – сказал венгерский лидер.

Орбан добавил, что в Будапеште изучают принятые изменения, но "не возлагают больших надежд".

В прошлом месяце вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет делать исключений для Венгрии в вопросе нацменьшинств.

"Особых исключений именно относительно венгерского меньшинства никто делать не будет. У нас есть также румынское, болгарское и греческое меньшинства. <...> То, что венгры громче всего кричат, вовсе не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика", – сказала тогда она.

3 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 декабря Верховная Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.

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