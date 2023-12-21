Председательство Венгрии в Совете ЕС. Орбан: Я оккупирую Брюссель, продвину свои ценности

По его мнению, Евросоюзу было бы "правильнее" обратить внимание на Венгрию и ее ценности, а не "поддаваться прогрессивно-либеральному безумию"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Венгерский лидер Виктор Орбан заявил в интервью Mandiner, что во время председательства страны в Совете Евросоюза в следующем году он попытается убедить как можно больше стран-членов блока в том, что ценности Будапешта "правильны".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты спросили у него, будет ли Венгрия вообще председательствовать в Совете ЕС, если внутри союза поговаривают о том, чтобы не допустить страну к лидерству во второй половине 2024 года, или вообще лишить Венгрию членства.

На это Орбан сказал, что хочет не покинуть Брюссель, а "оккупировать его".

"Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге, но чтобы она вошла туда, представляла свои идеалы, свои ценности, свою программу и убеждала все больше стран, что это правильно", – заявил он.

По его мнению, Евросоюзу было бы "правильнее" обратить внимание на Венгрию и ее ценности, вместо того, чтобы "подвергаться прогрессивно-либеральному безумию".

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания.

Постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкявичюс намекнул Венгрии во главе с Орбаном, что стране лучше покинуть блок.

Читайте также: Орбан заявил о прогрессе в вопросе относительно нацменьшинств: Это произошло с помощью Святого Духа