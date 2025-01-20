День інавгурації Трампа. Триває підготовка до церемонії і до заїзду в Білий дім – LIVE
20 січня – день інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Відсьогодні він офіційно приступає до своїх обов'язків. Старт церемонії у Вашингтоні біля Капітолія – опівдні за місцевим часом (19:00 за київським). Трансляція – на сайті Білого дому та на платформах YouTube, Facebook, Twitter і навіть Instagram.
Вперше за 40 років церемонію вирішили проводити приміщенні, а не на вулиці. Це пов'язано з похолоданням.
Інавгурація Трампа ще до самої церемонії встановила кілька рекордів: зі збору коштів, кількості гостей і масштабу заходу.
До нього прикута увага всього світу, а особливо – українців. З президентством Трампа ситуація в Україні може докорінно змінитись і поки невідомо, в який бік. Це залежить від політики новообраного президента Штатів вже на посаді, а не під час передвиборчої кампанії, коли лунали дуже гучні заяви з цього приводу.
LIGA.net відстежує інавгурацію Трампа і підготовку до неї та оперативно інформує про найважливіше і найцікавіше.
У команді Трампа назвали три ключові моменти в питанні припинення російсько-української війни.
Майбутній радник новообраного президента США Волтц сказав: "Я не забігатиму вперед, але я розповім вам ключові моменти. По-перше, кого ми посадимо за стіл переговорів? По-друге, як ми їх посадимо за стіл переговорів? І, по-третє, які рамки угоди?".
Поки ще чинний президент США Джо Байден і новообраний президент Дональд Трамп сьогодні поїдуть на одному лімузині до Капітолія перед інавгурацією, повідомляє CNN з посиланням на обізнаного співрозмовника.
Вони не їздили разом чотири роки, бо Трамп пропустив інавгурацію Байдена, але повернуться до цієї традиції.
Українського президента Володимира Зеленського на інавгурації Трампа не буде - він казав, що не готовий приїхати в США на церемонію без запрошення.
Лідерів країн зазвичай не запрошують на інавгурацію президентів США. Однак, каже Зеленський, він знає таких лідерів, які "самі по собі можуть приїхати".
У Трампа зібрали рекордні $170 млн пожертвувань на організацію інавгурації. Кошти, що залишаться, підуть на створення президентської бібліотеки Трампа.
За даними Федеральної виборчої комісії, ця сума понад удвічі перевищує $62 млн, які були зібрані Джо Байденом для його інавгурації у 2021 році.
До цього Трамп вже встановлював рекорд у 2017 році, зібравши $107 млн на свою першу інавгурацію.
Попри зухвалі передвиборчі заяви, війна в Україні за одним помахом руки Трампа не зупиниться. Але можливість переговорів дійсно зростає. Їх результатом у перспективі може стати замороження війни та обмін окупованих територій України на контрольовану ЗСУ частину Курської області, каже LIGA.net військовий оглядач, полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.
Детальніше про те, що може очікувати на Україну і світ після із президентством Трампа, читайте в матеріалі LIGA.net.
CNN пише, що новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями після інавгурації.