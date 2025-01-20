20 січня – день інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Відсьогодні він офіційно приступає до своїх обов'язків. Старт церемонії у Вашингтоні біля Капітолія – опівдні за місцевим часом (19:00 за київським). Трансляція – на сайті Білого дому та на платформах YouTube, Facebook, Twitter і навіть Instagram.

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Вперше за 40 років церемонію вирішили проводити приміщенні, а не на вулиці. Це пов'язано з похолоданням.

Інавгурація Трампа ще до самої церемонії встановила кілька рекордів: зі збору коштів, кількості гостей і масштабу заходу.

До нього прикута увага всього світу, а особливо – українців. З президентством Трампа ситуація в Україні може докорінно змінитись і поки невідомо, в який бік. Це залежить від політики новообраного президента Штатів вже на посаді, а не під час передвиборчої кампанії, коли лунали дуже гучні заяви з цього приводу.

LIGA.net відстежує інавгурацію Трампа і підготовку до неї та оперативно інформує про найважливіше і найцікавіше.

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